ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: nõukogude peldikupaberi sünnipäev Eesti võtmes

Kui ma nüüd käisin suure aplombiga välja, et seadusi tootvatesse ruumidesse on trüginud paar korda rohkem inimesi kui Eestis üldse vaja läheks, on see väide kindlasti eksitav. Mitte keegi ei oska ega suuda tegelikult kokku arvutada, kuimitu sellist ametnikku üldse vaja läheks. Palju vähem, selge see. Aga kui palju?

Asi lihtsalt selles, et me pole kunagi kokku leppinud, milliseid seadusi vaja on. Aga "seadus või peldikupaber" – sellist hinnangut väärivaid tsirkulaare pritsitakse Eestis osavalt ning palju. Eks neist ole räägitud, räägime põgusalt allpoolgi, aga kõigepealt tualettpaberist.

Peldikupaberi tehasest

Selliste lollide ja mõttetute paberite kohta öeldi kunagi (isegi nõukaajal), et "see on peldikupaber, mitte seadus". Näiteks kui karsklusepisikust nakatunud Gorbatšov laskis joomarluse vastu võitlemise käigus hävitada ära viinamarjaistandused. Sitta seadust või korraldust on ikka pelleripaberiga võrreldud. Nagu oleks ametnik endal sellega taguotsa pühkinud ja siis seadusena rahva ette toonud.

Selliste lollide ja mõttetute paberite kohta öeldi kunagi (isegi nõukaajal), et "see on peldikupaber, mitte seadus".

Seesama seaduste peldikupaberiks väänamise direktiiv tuletas mulle aga hoopis meelde, et novembris oli ju nõukogude peldikupaberil sünnipäev!