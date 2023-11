VIDEO ⟩ Kooliballil esinenud Stig Rästa kutsus õpilase lavale, tulemuseks imeilus duett

Reedel toimus Tartu Tamme gümnaasiumi särav sünnipäevaball, kus koolipere rõõmuks astus lavale ka armastatud muusik Stig Rästa, kes plaanis laval esitada ka kuulsat 2015. aasta eurolugu «Goodbye to Yesterday». Kuna lugu on aga originaalis duett, siis mõtles muusik, et peaks kutsuma kellegi koos endaga lavale.