Uus reegel Zara riidepoes põhjustab nördimust. Poe esindaja: muudatused on kooskõlas rahvusvahelise poliitikaga

Veel mõni aeg tagasi tagasi sai eestlaste seas populaarses Zara kaupluses minna kassasse ja paluda töötajatel soovitud pluus, kleit või kihvt püksipaar päeva lõpuni enda jaoks nii-öelda ära broneerida, et keegi enne kaupluse sulgemist ise ihaldatud toodet ära ei ostaks. Nii sai hiljem taas poodi sisse astuda südamerahus, et soovitud riideese ootab sind.

Praegu sellist võimalust enam pole. Kui kliendid küsivad, mis on selliste muudatuste põhjus, vastavad töötajad alandlikult, et see on uud reegel, vahendab Limon.