Räppar Sean 'Diddy' Combsi endine kallim Casandra Ventura ( Cassie ) süüdistab meest vägistamises ja ärakasutamises. Naine väidab, et oli kümme aastat räppari võimu all ja pidi taluma nii vaimset kui füüsilist vägivalda. Nüüd otsustas ta loo avalikustada ja tegi 16. novembril kohtusse kaebuse.

Combs, kelle artistinimi on olnud ka Puff Daddy, eitab süüdistusi ja leiab, et naine soovib temalt lihtsalt raha välja pressida. Combsi advokaadi sõnul on süüdistused tõsiselt solvavad ja lausa ennekuulmatud.