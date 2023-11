KONTSERDID PÄIKESE ALL ⟩ Silvia Ilvese nädalavahetus möödub Hispaanias. «Viime ta kindlasti ka rannamelu nautima!»

«Kell 6:35 laupäeva hommikul alustasin lennuga kontsertreisi Hispaania poole,» ütleb Silvia Ilves, kes on reisi osas väga elevil. Hispaania on muusiku jaoks väga hingelähedane koht. «Sain koos tšelloga lennukis koha ühe toreda vanahärra kõrvale, kes tundis mind ära «Klassikatähed 2016» saatest. Ja paari minuti pärast selgus, et ma olen tema lapselapsele muusikaõpetaja olnud aasta aega tagasi. Meil jagus juttu terve tee,» jagab muusik Facebookis.

Sel nädalavahetusel annab Ilves Hispaanias mitu kontserti. Laupäeval, 18. novembril esineb ta PLAY Restaurant Mijas ja 20. novembril La Scala Marbella restoranis.

Silvia Ilves Foto: Erakogu

Korraldaja Grete Mäeots räägib Elu24-le, et esimene kontsert on Eesti teatri ja kultuuri hooaja avapidu. «Eelmüügist on müüdud 60+ piletit, lisaks on ka restoranile reserveeringuid tehtud. Teisele kontserdile oleme eelmüügis müünud 50 piletit, lisaks siis restorani pool. Kogemus näitab, et viimase hetke liitujaid on tihti ja palju, nii et oleme valmis. Meie kontsert-teater-õhtusöögid ongi peamiselt sellisele sihtgrupile, kes hindavad nii kultuuri kui head toitu ja seltskonda,» avaldab Mäeots.

«Silvia kontsert avab meie hooaja siin ja olles temaga varem koostööd teinud, siis kindlasti tuleb äge kogemus nii külalistele, siinsetele eestlastele ja ka Silviale endale. 20.11 kontsert-õhtusöök on suunatud ka rahvusvahelisele publikule,» ütleb korraldaja. «Me teeme oma üritusi eestlastega eestlastele ja meie enamus koostööpartnerid on eestlased ja suur enamus esinejaid ka eestlased. Järgmise suurema sündmusena on tulemas vabariigi aastapäeva ball, mis saab olema suurejooneline ja kindlasti meeldejääv, oodata on üllatusesinejat.»