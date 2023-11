KODUST OTSE ARESTIMAJJA ⟩ Maaomaniku poeg ebaõiglasest kinnipidamisest: meid isaga koheldi kui kriminaale

«See oli täiesti võimu kuritarvitamine. See on jube, mis tehakse inimestega,» imestab Jan Pärn, kes sattus koos oma isaga elus esimest korda arestimajja põhjusest aru saamata. Politsei viis mehed minema nende enda maa pealt, kuna väidetavalt tahtsid nad läbi lõigata elektriliinid, mis kulgevad üle nende territooriumi. Jan kinnitab, et sellist kavatsust neil ei olnud. «Ma tunnen ennast nii süütuna kui võimalik, aga pidin seal ennast isegi riidest lahti võtma,» räägib Jan viibimisest Viru vanglas.