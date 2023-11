BBC Future toob ära mitu huvitavat fakti aja kohta, kaasa arvatud, et kell ei ole kunagi 100 protsenti täpne ja maakeral on inimesi, kes elavad tavamõisteajast hoopis teises ajas.

Aega saab vaadata kui joont. Millises suunas see liigub? Kas see on horisontaalne või vertikaalne? Vastused neile küsimustele võivad vägagi sõltuda sellest, mis keeles räägitakse.