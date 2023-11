Vähesed filmid suudavad võistelda Ridley Scotti ajastu eepose «Gladiaatori» tohutu rahalise edu ja kriitikute heakskiiduga. Just siis, kui arvati, et Vana-Rooma sõdalastest rääkivad filmid saavutasid oma haripunkti selliste filmidega nagu «Ben-Hur» ja «Spartacus», tuli Ridley Scott kaasaegse ajalootõlgendusega, mis seadis filmitegemises uue lati tootmisdisainile ja sisaldas revolutsioonilisi eriefekte. Kui tehnilistest aspektidest ei piisanud, et linateos jätaks filmiajalukku jälje, «Glaadiatoril» oli ka võimas ja kaasahaarav süžee.