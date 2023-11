UUS PÄIKESE-MARSI TSÜKKEL ⟩ Milles teed järgmise kahe aasta jooksul tiigrihüppeid?

18. novembril algab Päikese-Marsi ühendusega uus tsükkel nende kahe planeedi vahel, mis koondab kokku päris suure jõu, mida oma eesmärkide ja unistuste täitmiseks kasutada. See leiab aset korra iga kahe aasta tagant, kuid eri tähemärkides. Seekord toimub see Skorpionis ning viimati algas selline Päikese-Marsi tsükkel 1991. aasta 8. novembril, järgmine aga 2038. aasta 1. novembril – niisiis ei juhtu seda tihti.

Marss on meie motivatsioon, tahtejõud, eluenergia, sõdalane meie sees. Päike on meie ego, isiksus ja valgus, mis kiirgub väljapoole. Need on kaks tule-elemendi poolt valitsetud taevakeha ning nende ühendusse sattumine on alati võimas uus algus tegevustasandil.