FOTOD JA VIDEO ⟩ Sanxingdui näod: pronksiaegsed maskid heidavad valgust salapärasele iidsele kuningriigile

Pimedusest vaatab vastu patineeritud türkiissiniste silmadega kuldne nägu. Selle ümber on valgustatud kolm teist pronksist nägu, mõned on lamedad, teised ümmargused ning kõik on vaatamas kolmemeetrist hiiglaslikku pronkskuju. Kõigil on ühesugused tugevad nurgelised silmad.