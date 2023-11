Mõned kuud tagasi rääkis avalikkusest tagaplaanile tõmbunud räppar Beebilõusta endine kihlatu Ingrid Mänd Elu24-le, et keskendub pärast skandaalset lahkuminekut tööle ja oma tütrele Venusele. «Eks iga lahkuminekuga lõppeb mingi peatükk, see on loogiline. Mitte ainult partnerlussuhetes, vaid ka näiteks sõprussuhetes,» nentis ta.