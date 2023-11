ELU25 ⟩ Kakk Valter: Ebavõrdsus on üks lahedamaid asju üldse!

Hiljuti lugesin, et see võimalus on maailma juurde tekitanud rohkem kui nelikümmend tuhat miljonäri! Selle kohta ütleb Säutsla vinguviiul, et kasvatas ebavõrdsust! Ja siin ma juba saan pahaseks.

Kas tema meelest oleks parem, kui need nelikend tuhat inimest oleks vaesed ja tavalised edasi, ah?

Ebavõrdsus on kõigile kasulik

Ebavõrdsus on ühiskonnale kokkuvõttes kasulik, sest kui me kõik oleksime võrdsed, oleks maailm masendavalt keskpärane. Ma-sen-da-valt!

Ütleme nii, et kui me juba ooperist rääkisime, siis tase olekski selline nagu külakõrtsi alkoholientusiastist laulikul, kellel on tahtmist oluliselt rohkem kui häält. Sureksime me ka vara, sest keskpärasusest penitsilliini leiutajat ei kerkiks.

Igatahes, olgem ilusalt ebavõrdsed ning kasutagem ära see andekus, mis meile antud on, teistele hea tegemiseks.

Parim raamat oleks ilmselt mingi muunasudija elulooraamat.

Ilma ebavõrdsuseta oleksime me lollid ja igavad.

Veelgi kohutavam on see, et erakordsete inimeste puudumine ei tekitaks ka seda positiivset kadedust, mis tavaliselt motiveerib inimesi oma olukorda parandama. Ilma ebavõrdsuseta ei saa olla progressi, sest selle puudumine viitab sellele, et oleme kõik „ühtemoodi andekad.“ Ja kui see on nii, siis ei saa ühiskonna edendamiseks vajalik loovus tekkida. Me oleks ühtlane tasapaks mass. Selle juures veel vaesed ka.

Kasutagem andekust