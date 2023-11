KORVAMATU KAOTUS ⟩ Ootamatult ema kaotanud õed: ta otsustas, et meil on ilma temata lihtsam

Tallinnas elava Eliise ja tema väikese õe Luise elu muutus jäädavalt, kui nende ema siitilmast lahkus. «Ta otsustas, et meil on ilma temata võib-olla lihtsam ja võttis endalt elu. Kindlasti oleks lihtsam, kui ta oleks ikka meiega siin,» ütleb Eliise, kes on nii õeks kui ka emaks olemise kõrvalt saanud nüüdseks kõrghariduse, loonud kodu ja käinud tööl ning salamisi unistanud oma tõelise kutsumusega tegelemisest.