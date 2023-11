«Minu jaoks on see suur boonus. Jään teatud kiitustest küll ilma, aga iga päev keegi tunneb mu näo ära, kuigi tal pole aimugi, kes ma olen,» tunnistab USA karakternäitleja Ted Raimi, kelle nime ei pruugi enamus teada, kuid kelle nägu on tuttav paljudele. Kuid Raimile see meeldib, sest peaosad ja sellega kaasnev tuntus talle väga ei meeldigi. PÖFFil esilinastuva filmi «Põrumine!» jaoks, kus näeb ka Eesti näitlejannat Christin Muuli, tegi Raimi enda jaoks aga erandi.