Eesti ujuja Merle Liivand pani end Ameerikas tõsiselt proovile: kuu enne võistlust olin haiglas

Hiljaaegu tõestas Merle Liivand end SwimRun võistlusel Austinis Texase osariigis. See on võistlus, mis ühendab ujumise ja jooksu. «Võistlejaid tuli kokku üle maailma – Inglismaalt, Rootsist, Prantsusmaalt, Austraaliast ja mujalt,» muljetab Liivand, kelle jaoks oli see esimene taoline hübriidvõistlus.