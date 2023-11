OSALE SAATES ⟩ Robert Rool hakkab juhtima kaasahaaravat telemängu

Detsembris jõuab Kanal 2 ekraanile lõbus telemäng «Kas lööme käed?», originaalpealkirjaga «Let’s Make a Deal». Tegemist on mänguga, kus publikusse tulnud inimestel on võimalik võita auhindu. Lõbus telemäng läks esmakordselt eetrisse 1963. aastal Ameerika Ühendriikides ning on olnud tohutult populaarne üle maailma, kuid Eesti vaatajateni jõuab see esmakordselt!