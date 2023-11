OLED NÕUS? ⟩ Need viis tähemärki on parimad reisikaaslased

Tegelikult oleneb see eelkõige sellest, milline reisija oled sa ise. Samuti määrab paljutki see, kuidas on reisikaaslaste omavaheline sobivus. Ent ometi võib juhtuda, et ka mõni hea sõber, kellega muidu saab mõnusalt läbi, ei osutu kõige paremaks reisipartneriks. Võõrsil ning keset pidevaid muutusi olles tulevad inimestes esile teistsugused jooned kui harjumuspärases keskkonnas.