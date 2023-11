«Leidsin, et parkimistrahv on ebaõiglane, kuna ma pole selles parklas kunagi parkinud, sõiduk on minu laste kasutuses,» ütleb Indrek Naur, kes sai tänavu mais 30-eurose parkimistrahvi. Kuna ta trahvi ära ei tasunud, andis Europark vandeadvokaadi kohtusse.