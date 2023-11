INTERVJUU ⟩ Mälumängusaates rekordilise võiduseeria teinud Tiina Klooster: olen ka võhivõõrastelt palju toetust saanud

Mälumängus «15 küsimust» rekordilise võiduseeria teinud Tiina Klooster sattus saatesse tänu sellele, et oli varem suisa kaks korda ka «Kuldvillakus» osalenud. «Mulle tuli kiri, et kas ma oleksin huvitatud,» meenutab ta kutse saamist. «Võtsin sellest pakkumisest kohe kinni, sest mulle mälumängud meeldivad ja mõtlesin, et miks mitte,» ütleb ta rõõmsalt.

««15 küsimust» on selles mõttes ägedam, et sa saad seal nalja visata ja juttu rääkida. Lisaks on see veidi rahulikuma tempo ja mõnusama atmosfääriga. Samas sobib mulle ka «Kuldvillak», sest ma olen kiire reaktsiooniga ja mulle meeldib ka see, kui pinge on peal,» võrdleb ta kaht kogemust.