Ööklubides noorte tervise eest hoolt kandvad ööhaldjad: täiesti intsidendivaba vahetust veel ei ole olnud

Ööhaldjad ehk kaine peo abilised on eelmisel aastal loodud organisatsioon, mis hoolitseb uimastite või alkoholiga liialdanud peoliste eest. «Pulgakommid ja närvimiskummid lähevad inimestele, kes on stimulante tarvitanud ja kelle lõug natukene krambitab. Selleks, et nad uimasti mõju all suu limaskesta ja keelt ära ei näriks,» selgitab ööhaldjas Marit Oja ETV saates «Ringvaade».