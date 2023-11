BSH mänedžer Hanna Gretha meenutab raamatuskandaali: rebisin neli tundi pilte välja ja ütlesin Brigittele vaid üht asja

«Päevad on hästi erinevad, üldjuhul ongi selline meilide vaatamine, kirjadele vastamine ja koostöödega tegelemine. Korra päevas või üle päeva on meil Brigittega koosolek, kus arutame läbi ideed – pildistamised, postitused. Lisaks tegelen kodulehe halduse ja blogiga. Aeg-ajalt on ka üritused. Kindlat rutiini ei ole, kõik on varieeruv,» rääkis Hanna.