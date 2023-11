Peagi 60. sünnipäeva tähistav Andres Dvinjaninov oma karjäärist: mul läks 12 aastat aega, et seda mõista

Kokku on Andresel kolme naisega neli last, noorim lastest on 12-aastane. Näitleja tõdes «Käbi ei kuku...» saates, et läbisaamine oma laste emade Ruti Einpalu ja Marika Barabanštšikovaga, kellega ta enam koos ei ole, on siiani hea. «Seda on palju küsitud ja imestatud, sellepärast et, ma arvan, et minu parimad sõbrannad on Ruti, Marika. Kärgpere mehindus on täiesti olemas ja see on täiesti võimalik.»