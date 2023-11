ABC Newsi andmetel leiti naine 13. novembri hommikul umbes kella nelja ajal varahommikul idaranniku aja järgi oma New Yorgi korterist. Ta oli surres 86-aastane ja ta surma põhjus pole veel selgunud, kuid parameedikute allikate andmetel ei ole tegemist õnnetusjuhtumi ega mõrvaga.

Allikad ütlesid ABCle, et parameedikud reageerisid kõnele, milles öeldi, et süda on seiskunud.