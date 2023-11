PÖFF 2023 ⟩ Eesti Hollywoodi lootus Christin Muuli: kui võte algas, ei tohtinud keegi tualetti minna, süüa, vett juua...

Kui eestlanna Christin Muuli enam kui kümme aastat tagasi New Yorgi disainikooli sisseastumise järel juhuslikult filmiakadeemia tualetti kasutada soovis, ei osanud ta vist arvatagi, et tema elu niivõrd palju muutub. Juhusliku külastuse järel pakuti talle kohta filmiakadeemias ning järgnesid väga töökad aastad.

Oma teekonnast Hollywoodi rääkis Muuli möödunud aastal Postimehele järgmiselt: «Näitlejakarjäär ei ole midagi glamuurset – see on väga kõva surumine,» räägib Muuli. «Sa pead tahtma seda teha. Teiseks on ei väga tavaline: kogu aeg öeldakse, et sa ei sobi. Sellega peab harjuma.»