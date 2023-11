Tallinnas elav soomlane kurdab, et ülemus võttis temalt koera. Ülemus: me suudame lemmikule pakkuda parimat

Toimetusega võttis ühendust Tallinnas elav soomlane Hannu-Matti, kes ütleb, et andis juulikuus oma koera oma ülemusele hoiule. «Tema ütles mulle, et saad koera tagasi, kui tagasi tuled,» räägib Hannu-Matti. Ise läks mees alkoholiravile. Aga ravilt tulles ta oma koera enam tagasi ei saanud. «Palusin, et anna mulle koer tagasi, kuid ta ei anna mulle koera tagasi. Ütlesin, et maksan kõik arved kinni. See on usalduse rikkumine,» ütleb Hannu-Matti Elu24-le. «Palun aidake mind,» sõnab mees, kes on vägagi šokeeritud sellest, et tal ei õnnestu enam koera tagasi saada.