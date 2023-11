KÕLAKAD ⟩ Telesaates teesklemine sai Parempoolsete liikmele saatuslikuks? Asjaosalistel on loost oma versioon

Elu24-le saabus vihje, et Erakond Parempoolsete ridadest on eemaldatud noormees, kes osales Kanal 2 saates «Ma näen su häält». Noormees ise väidab, et tegi otsuse lahkumise kohta enne saate eetrisse minekut. Anonüümsest vihjest selgub aga, et noormeest oleks keegi justkui survestanud: «Öeldi, et homme arutatakse tema teemat, kuna ta on tugevalt kahjustanud erakonna mainet.» Kõnealune erakonnakaaslane Sandra Sander kinnitab lahkunud liikme väidet: «Ta lahkus ise. Ent ma ei pidanud seda väga positiivseks, et ta telesaates niimoodi osales.»