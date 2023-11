Marta Lotta Kukk tõdes, et esimese kolme sekka jõudmine annab talle võimaluse vahepeal rahulikult hingata.

«Ma ütlen ausalt, et ma tundsin, et olen nende lugudega nii palju tööd teinud, et olen kindlas seisus,» tõdeb saatest «Eesti otsib superstaari» ootamatult välja langenud Marta Lotta Kukk.