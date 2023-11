Vanglateenistuse juht Rait Kuuse sõnas ETV saates «Ringvaade», et eluaegse vangistuse korral tuleb minimaalselt ära kanda 25 aastat vanglas. «Ja siis esitab vangla kohtule materjalid otsustamiseks, et kas on võimalik jätkata karistust kriminaalhooldusametnike järelvalve all.»