Lugeja avaldab arvamust: kuulumine ühte kindlasse korporatsiooni tagab karjääri Eesti 200 erakonnas

«Eesti 200 erakond hakkab vaikselt meenutama Sakala korporatsiooni projekti. Esimeheks kandideerib Sakala vilistlane Margus Tsahkna, tegevjuht Mihkel Veski on Sakalast, noorteühenduse Noor Eesti 200 juht Mihkel Mooste on Sakalast ja endine noorte juht Hendrik Johannes Terras on Sakalast. Kas sellise tagatoaga ühenduses saab üldse võimalusi mõni teine?» küsib kirja saatnud mees. «Kas see idee ei ole tegelikkuses Eesti 200 ideega vastukäiv? Kas ei peaks olema organisatsioon avatud ja ligipääsetav kõigile?»