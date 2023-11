«Kõik on masenduses või ärevuses. Tundub, et ei saa hingata,» ütleb Tel Avivist pärit Noa Malca.

Ta on koos perega Tel Avivis Dizengoffi väljakul, mille purskkaev on ääristatud tapetute või röövitud inimeste piltide, mälestusküünalde ja tapetute plakatitega. Väljak on leinajaid täis, kirjutab Yle.