«Üks joobes mees ajab labast juttu ja väntsutab vanemat naist, kellel ei ole oma keha üle kontrolli,» kirjeldab koolinoor ühismeedias levivat videoklippi. Häiriv video on ühismeedias levinud vähemalt 30. oktoobrist alates ja seda on vaadatud üle 50 000 korra. «Kuskilt jookseb elementaarne piir!» põrutab videost häiritud nooruk. «Kui selgub, et mees on olnud naisterahva suhtes vägivaldne, siis alustatakse kriminaalmenetlus,» kinnitab politsei.