«Arst ju lubas mulle, et oh poole aasta pärast kõnnid seitsme sentimeetriste kontsadega ja kõik on korras, aga kõik läks ainult hullemaks...» rääkis «Kuuuurija» saates Diana, kes käis kolm aastat tagasi jalaga operatsioonil. Ehkki lõikusest on möödas aastaid, jookseb ta endiselt arstide vahet. Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjon ega haigla arsti töös vigu ei näe.