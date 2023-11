Tallinna kiirabitöötajate võika harjumuse päevavalgele toonud vilepuhuja avaldas «Kuuuurija» saates, et kogu asja mõte on justkui järgmine: «Jagad õõvastavaid pilte oma kolleegide ja tuttavatega. Vastu saadetakse foto mehest vannis, kellele on kirvega pähe löödud või mõnest uppunust.»