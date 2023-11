«Soovin, et laulu sõnum ja minu esitus inimestele hinge läheks,» ütleb 11-aastane Arhanna Sandra Arbma, kes esindab Eestit 26. novembril Prantsusmaal Nice'is toimuval noorte Eurovisioonil.

«Mulle helistas ERRist Laura Kõrvits ja teatas, et «Tähtede lava» võitja esindab Eestit noorte Eurovisioonil Prantsusmaal,» meenutab Arhanna Sandra Arbma ema Anne Arbma üht kevadist päeva, mil nad uudisest teada said. Seejärel võeti ette tee kodulinnast Räpinast Tallinnasse ERRi (Eesti Rahvusringhääling) kohtuma nii Laura Kõrvitsa kui Karmel Killandiga, et arutada läbi asjade edasine käik.