OOTAMATU ⟩ «Esimese hooga tundus nagu petuskeem!» Ülipopulaarne Kose jaanituli toimub tuleval aastal eelregistreerimisega

«Esimese hooga vaatasin, et jälle mingi uutmoodi kahtlane petuskeem,» räägib toimetusele Liisa, kes saatis vihje järgmise aasta Kose jaanitulel osalejate eelregistreerimise kohta. Ta lisab, et kuigi postitus tundus kahtlane, hakkas ta asja siiski lähemalt uurima ja pidi tõdema, et informatsiooni jaganud Facebooki lehekülg on ehtne, samuti on seal olemas korraldaja kontaktandmed.