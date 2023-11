PRÜGIJANT ⟩ «Kaua see mõnitamine käib?» Kose elanikul jäeti korduvalt prügi viimata

«Kosel aadressil Spordiväljaku 12 pidi jäätmekonteiner tühjendatama lepingujärgselt 10. novembril. Saime ka meeldetuletuse kirja, et 10. kuupäeval toimub jäätmevedu minu aadressil. Panin kõik valmis, aga järjekordselt ei toimunud 10. kuupäeval midagi,» räägib Kosel elav Toots Ragn-Sells ASi teenustest ja lisab, et viivitused prügikasti tühjendamisel on alates prügivedaja muutumisest tänavu kevadel juba regulaarseks muutunud.