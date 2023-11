RIKKUS ETIKETTI? ⟩ «Tuli kohale lihtsalt oma stiilis» Sanna Marin ilmus matusele ehitult ja kontsadel

Ei ole kahtlustki, et Sanna Marin on naine, kes tunneb oma stiili ega karda uute rõivastega katsetada. Kas tema moeteadlikkus sobib aga ka keskmisele soomlasele? Intervjuus Iltalehtile ütles Soome moeajakirjanik Mirva Saukkola, et seekord pingutas Marin üle.