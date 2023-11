«Kallid sõbrad, ma olen praegu Chicagos ja me kahjuks peame tühistama tänase kontserdi. Mul on tõesti väga kurb meel selle üle ja ma väga vabandan,» sõnab Alika enda Instagrami loos ja lisab, et tõepoolest proovis terveks saada, kuid kahjuks ei saanud.