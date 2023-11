Tartu bussipeatuses abivajavat last märganud naine: mõtlesin, et ei saa ju mööda vaadata...

Vastust ei pidanud ta kaua ootama. Kommentaariumis võttis sõna ka lapse ema, kelle sõnul jõudis laps ilusti koju ning on tänulik, et tema last märgati. Kuidas ometi aga jääkülmade kätega laps bussipeatusesse õhtul teadmatuses sattus? Ema selgitab, et laps läks laupäeval õue mängima, käes kindad ja jope küljes helkur. «Eks ta tuulepea ka, neid helkureid ja kindaid kaob tihti,» ütleb ema, kelle sõnul nii juhtuski.

«Ta läks õue mängima ja kui pimedaks hakkas minema, pidi minema vanaema juurde. Aga unustas, kuidas bussiga minna. Hakkasin teda juba otsima minema, aga siis ta astus juba ise tuppa.» Lapse ema selgitab, et tema 7-aastane koolilaps mängib juba tihti üksinda õues.

Lapse käekäigule tähelepanu pööranud Li soovib aga inimestele südamele panna, et teisedki enda ümber toimuvat märkaks. «Jumal tänatud, et asi nii läks. Mis iganes oleks võinud juhtuda...kes oleks ta sealt üles korjanud või mis juhtuda. Peatuses oli palju rahvast ja tegevus suurema poisi ja tema vahel juba käis, see suurem poiss tahtis midagi tema käest saada. Vaatasin ümberringi, et kas keegi minuga ühineb või aitab mind või räägib midagi – ei. Mitte keegi ei teinud midagi ega pannud tähele, kõik istusid seal.»