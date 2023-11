MIS IKKAGI JUHTUS? ⟩ Kihnu Veeteede juht kreeni vajunud Amaliest: info kohaselt oli laevale laetud last normide piires

Neljapäeva õhtul kella 20 paiku vajus Ruhnust Kihnu teel olnud parvlaev Amalie kreeni. Reedel kirjutasime, et laev sõitis väidetavalt välja suurema lastiga. «Kuidas laev sellise lastiga merele lasti, on minu jaoks täiesti arusaamatu,» küsib Elu24 anonüümne allikas justkui iseendalt ning avaldab, et Amalie last võis olla kuni kümme tonni raskem, kui see oleks tohtinud olla.