VIDEO ⟩ Elina Nechayeva tähistab sünnipäeva. «Viimastel aastatel olen hoolikalt valinud kohti, kus sel päeval viibin»

«Täna on mu sünnipäev,» ütleb Elina Nechayeva Instagramis ning jagab videot, mis on filmitud ülimalt luksuslikus hoones. Lauljanna on kingiks saanud suure kimbu punaseid roose ja lausa särab õnnest.

Paar päeva varem tehtud postituses avaldab Nechayeva, et november on tema jaoks alati olnud eriline kuu, kuna siis on tema sünnipäev. Samas on november ka üks kuudest, mis talle kõige vähem meeldib külma ilma ja pimeduse tõttu. «Viimastel aastatel olen hoolikalt valinud kohti, kus oma sünnipäeval viibida ja olen selleks hetkeks vaimselt valmistunud. Sünnipäevade tähistamine on oluline osa elust, täpselt nagu crescendo ilusas ooperiaarias. See on aeg, et tähistada ja mõtiskleda möödunud aastal kogetu üle ning luua uusi mälestusi tundes elu eest tänulikkust,» ütleb ta. Postituse juurde on Elina märkinud #dubai vihjates oma praegusele viibimiskohale.