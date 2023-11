KUULA LUGU ⟩ Kerdo Mölder uuest ballaadist: märkame ja leiame ruumi igale hingele

Ansambli Respekt jaoks on käesolev aasta olnud väga viljakas. «See aasta oli meile üks erakordne singlite aasta – viis singlit ühes aastas, see on liiga palju tõesti. Järgmisel aastal võtame kergemalt,» ütleb Respekti solist Kerdo Mölder .

«Respekti talvesingel, ballaad ning meie laul südamelt hingele «Tule Koju» on nüüd valmis. See on meie enda kõige lemmikum singel,» avaldab Mölder. «Soovime, et kõik, kes taamal või eksinud, leiavad pühadeks tee koju. Soovime, et me ei jätaks kedagi, ei ühtki hinge, külmal talvel taeva alla – märkame ja leiame ruumi igale hingele,» ütleb muusik.