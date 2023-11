PÄRIS LOOD ⟩ «Keegi meist pole üksi. Oleme väga sarnased.» Fotograaf kutsub jagama emaduse varjatud poolt

«Armas ema, saada mulle oma lugu. Päris lugu emaks olemise teekonnalt. See võib olla lühike või pikk, üks seik või sügav protsess,» ütleb Nele Tasane Facebookis. «Internet on täis ilusaid lugusid, kuid minu soov on kokku panna selline kõiki emasid toetav materjal, milles on kokku kogutud päris lood. Nii nagu elu tegelikult on, täis tundeid ja tundmusi, mis kohati ikka väga keerulised on,» räägib ta.

«Tea, et oled oma looga suureks toeks kõikidele, keda emaks olemise intensiivsus ja ulatus ootamatult tabab.»

Nele Tasane on 12 aastat pildistanud vastsündinuid. «See teeb umbes 3000 beebit. Ja sama palju olen näinud ka emasid. Emaks saamine on nii eriline sündmus, sellega kaasneb palju rõõmu ja elevust ning ka fotosessioonid mööduvad pehmes armastusemullis. Aga mitte alati... Ja vahel on see ka näiline. Olles ise kolme lapse ema, julgen ma arvata, et tean pea kõiki tundeid, mis emaks olemisega kaasnevad. Tõesti, selles on palju ilu ja rõõmu, aga ka hirmu, ahastust, valu, muret ja mida kõike veel,» räägib Tasane Elu24-le.

«Tänapäeva sotsiaalmeedia aitab sellel kõverpeeglil, kust paistab vaid emaduse helgem pool, veel eriti kõveraks kaarduda.»

Sageli lisandub niigi haprale olekule veel läbikukkumise tunne. «Tean enda kogemusest, kui oluline on teada, et ma pole üksi. Et ka teistel emadel on samasuguseid tundeid ja täielikke nullpäevi. Et kellelgi on veel tulnud pähe mõte laps sünnitusmajja tagasi viia, kui saaks. Need tunded ja mõtted, mis emadusega võivad kaasneda, on tõesti ühest äärmusest teise. Ja see ei tee emast halba ema, kui ta on väsimusest kokku kukkumise äärel ja teda vallutavad tunded, mida ei tahaks endalegi tunnistada.»

Lapsed Foto: Nele Tasane

Fotograaf räägib, et soovib lugusid koguda seepärast, et olla toeks. Et näidata, et erinevad tunded on normaalsed. «Ja et keegi meist pole üksi. Oleme väga sarnased,» ütleb ta.

Mis formaadis lugudest valmiv materjal sünnib, pole veel teada. «Võib-olla on see raamat, võib-olla podcast. Hetkel kogun lugusid ja neid on saabunud juba kümmekond. Väga julgustan oma lugu saatma,» ütleb Tasane.