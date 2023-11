ARMAS KLÕPS ⟩ Lauri Pedaja oma tütrest: mulle tundus, et ta nautis laval olemist täiega

«Täna sain esimest korda elus nautida sellist kogemust nagu isadepäevakontsert lasteaias. See oli korralik pisarakiskuja,» nendib ta klõpsu juures, kus poseerib pisitütre meisterdatud lipsuga. «Olles ise terve elu olnud lavalaudadel või kaamera ees, siis on ikka väga südantsoojendav oma last sama tegemas näha. Aria pani ässalt. Ega ma temast vähemat ei arvanudki. Tegi kõik asjad ilusti kaasa ja mulle tundus, et ta nautis laval olemist täiega.»

Ka vastas ta iseenda esitatud küsimusele, kas Aria läheb tema jälgedes. «Kurat seda teab. Eks seda näitab elu, kuid selge on see, et eeldused ma talle selleks loon. Olen nii uhke ja õnnelik paps!»

«Oh seda õnne ja oh seda rõõmu. Võiks pikalt kirjeldada seda, kui palju on Aria mulle andnud ja õpetanud, kuid see jutt läheks liiga pikaks,» on Pedaja varasemalt öelnud. «Aria oli täpselt see, mida meil ellu vaja oli. No maailmalõpuni ja tagasi tänulik, et Aria just meid oma vanemateks valis.»