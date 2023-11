INTERVJUU ⟩ Kristlikke eluviise järgiv Karl-Richard: tarvitasin psühhedeelikume ja sain esimese jumalakogemuse

Võtsin ühendust 26-aastase noormehega, kelle kommentaar jäi mulle sotsiaalmeedias silma. Küsisin endalt, mis on tema eesmärk ja mida ta tahab teistele tõestada? Ma tundsin, et esmapilgul vihakommentaarina jäetud mõtteavaldus on jäämäetipp – temas on midagi enamat. Kes see noormees päriselt on ja mis ajendab teda Eesti edukamaid drag queen'e avalikult satanistideks kutsuma?