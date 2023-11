EKSKLUSIIVSED VIDEOD ⟩ «Inimestel oli surmahirm!» Kreeni vajunud Amalie sõitis väidetavalt välja suurema lastiga

«Kopp oli sisuliselt lahtiselt praamil, kuna kinnituskohti ei olnud. Kuna kopp hakkas tormiga liikuma ja last oli lubatust raskem, läkski laev kreeni ja tegelikult võib sellises olukorras hakata laev ka põhja vajuma. Ma tõesti tahaks teada, kes võttis vastu hullumeelse otsuse eile õhtul tormiga merele minna. Oleks võinud ju oodata esmaspäevani, kui meri on vaikne,» arutleb Martin ja lisab, et Amalie on selline praam, mis tugeva tuulega tavaliselt merele ei lähe, kuna selle konstruktsioon on madal.

Laeval viibinud ja ise praegu Pärnusse teel olnud Karel Pajanin ütles toimetusele, et on veel vara täpsemaid kommentaare jagada. Ta lisas, et alus on teel Lätti ja kui see on turvaliselt kohale jõudnud, selgub ka lisainformatsioon lasti ja merelemineku otsuse kohta.