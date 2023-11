SKANDAAL SOOMES ⟩ Juudisoost õpilane sai õpetajalt Palestiina kritiseerimise eest hoiatava sõnumi

Kogu lugu sai alguse ülikoolis toimunud meeleavaldusest, kus oli nähtaval plakat loosungiga «From the river to the sea, Palestine will be free» ehk otsetõlkes «Jõest mereni, Palestiina saab vabaks». Juudisoost Nadbornik postitas oma kontole pildi meeleavaldusest ja kirjeldas, et loosung on ohtlik ja õhutab Iisraelis elavate juutide vastu genotsiidi toimepanekut.