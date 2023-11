TULNUKATE KEEL ⟩ Kui kohtuksime maaväliste olenditega, kas saaksime nendega rääkida?

«Teame, kust otsida. Teame, kuidas vaadata» Nii ütles toonane USA kosmoseagentuuri NASA juhtivteadlane Ellen Stofan 2015. aastal, kui ta ennustas, et võime järgmise kümne aasta jooksul tulnukad leida. Nüüd, mil on vaid kaks aastat selle ajavahemiku lõpuni, usuvad teadlased, et nad võivad olla ahvatlevalt lähedal tõendite leidmisele, et maaväline elu võib kaugetel planeetidel eksisteerida. Kuid kuigi lõplikke tõendeid veel pole, usuvad mõned teadlased, et peaksime selleks valmistuma, kirjutab BBC ajakirjanik Katherine Latham.