KLÕPSUD ⟩ Kaja Kallas mardipäevast: siiani on eredalt meeles, kui koos sõpradega marti jooksmas käisime

Kaja Kallas jagab Instagramis, et mardipäevast on tal palju toredaid lapsepõlvemälestusi. «Kogu ettevalmistus – kostüümid, luuletuste ja laulude pähe õppimised, tantsude selgeks saamised – olid nii toredad ja need on siiani eredalt meeles,» kirjutab Kallas.