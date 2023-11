Jõulutoiduteemalisel kotil on suurte tähtedega sõnamäng «Merry Ham-Mas», teatab Politico .

Austraalia Juudi Ühing (AJA) teatas, et soovitas viisakalt kott müügilt eemaldada, kuna tekst on tahtmatult sarnane Palestiina terrorirühmituse nime Hamasiga, mis on Austraalias ja mitmes teises riigis keelatud.